США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России

США готовы остановить расширение НАТО к границам России. При этом вступление Украины в альянс не рассматривается. Об этом в интервью ABC News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Келлог отметил, что Россия настаивает на нерасширении.

«И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдавии. Мы говорим: „Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам“. Это вопрос их безопасности», — добавил спецпредставитель.

По его словам, США не готовы обсуждать вступление Украины в НАТО. И это не единственная страна с такой позицией. Есть минимум четыре государства-члена альянса, которые тоже сомневаются. Чтобы принять новую страну в НАТО, нужно согласие всех 32 членов альянса, напомнил Келлог.

Как стало известно ранее, перед саммитом НАТО союзники США начали тревожиться. Они боятся, что Дональд Трамп может развалить альянс. Европейские страны обеспокоены отсутствием лидера в непростое время. В Белом доме же спорят о будущем альянса, на который Запад опирался десятилетиями.