Союзники по НАТО перед саммитом альянса испугались разрушительной силы Трампа

Союзники США по НАТО встревожены перед саммитом альянса. Они опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может развалить союз. О таких настроениях в Европе сообщило издание Hill .

Европейские страны встревожены тем, что остались без лидера в сложный период. В то же время в Белом доме идут споры о будущем альянса, на который Запад десятилетиями опирался в своей внешней политике.

«Они опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — написали авторы материала.

Администрация Трампа так медленно назначает ключевых чиновников Госдепартамента и Минобороны в Европе и так неохотно дает четкие указания по многим важным вопросам, что некоторые высокопоставленные американские военные на континенте начали обращаться к своим европейским коллегам за разъяснениями о происходящем в Вашингтоне.

«По всем этим причинам предстоящий саммит НАТО 24–25 июня в Гааге обещает стать одним из самых важных и неопределенных в истории альянса. У ближайших союзников Америки есть масса вопросов, а администрация Трампа дает мало ответов», — подчеркнули журналисты.

Ранее Трампа уличили в желании заключить крупную сделку с Россией и Китаем. По словам источника The New York Times, республиканец считает, что соглашения можно заключать в любое время. Однако сейчас особенно важно сотрудничество с китайскими и российскими партнерами.