США захватили еще один танкер в водах Карибского моря

Американская береговая охрана остановила в международных водах Карибского моря российский танкер Sophia. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования США (SOUTHCOM).

По ее данным, судно якобы осуществляло незаконную деятельность. Сейчас военные сопровождают танкер в американский порт для окончательной стоянки

«В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер», — уточнили в пресс-службе.

Глава Пентагона Питер Хегсет подтвердил, что причиной захвата судов стала блокада перевозок венесуэльской нефти. За танкером Marinera военные гнались более двух недель. Чтобы осуществить высадку на его борт, США пришлось задействовать патрульные самолеты и топливозаправщик.