США захотели ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью

Власти США рассматривают введение агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть. Об этом в соцсети Х написала журналист Fox News Джеки Хейнрич.

«Администрация [Белого дома] рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского „теневого флота“», — написала Хейнрич.

Журналист указала, что в Вашингтоне действующие антироссийские санкции оценили на «три из 10». В новых санкциях США могут запретить проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, отметила Хейнрич.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил России вторичными санкциями, если сделка о прекращении боевых действий сорвется. Политолог-американист Константин Блохин заявил, что таким образом американский лидер пытается повысить свой рейтинг. Демонстрируя свой любимый тезис «мир через силу», Трамп хочет соблюсти баланс, показывая миру жестокость.