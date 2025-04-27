США захотели возобновить диалог с КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к консультациям с экспертами по поводу возможности возобновления диалога с КНДР. Об этом сообщил Axios .

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что представители Совета национальной безопасности и Госдепартамента участвовали в круглых столах с внешними экспертами по Северной Корее.

По его словам, готовность Пхеньяна к диалогу явно будет зависеть от сути беседы. Если бы речь шла о признании КНДР ядерной державой, проблемы с переговорами бы не возникло.

«Трампу будет сложно создать такой же рычаг давления на Ким Чен Ына, как в его в первый срок, учитывая ядерные достижения и более сильную дипломатическую позицию Северной Кореи», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что американский лидер не исключил личной встречи с главной КНДР. Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с Ким Чен Ыном.