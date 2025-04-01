Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном

Администрация Белого дома поддерживает контакты с Северной Кореей. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, его процитировало ТАСС .

В беседе с журналистами Трамп охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как «отличные». Он не исключил того, что «возможно, мы в какой-то момент что-нибудь сделаем».

Также Дональд Трамп подтвердил, что коммуникация между двумя странами налажена. Он напомнил, что на начальном этапе диалог был очень напряженным и сложным, однако затем ситуация изменилась — после того, как Северная Корея предложила встречу.

За время первого президентского срока Трампа лидеры США и Северной Кореи встречались трижды. Последняя встреча прошла на границе КНДР и Южной Кореи, в демилитаризованной зоне. В 2017 году Трамп сочувствовал молодости Ким Чен Ына, а в 2020-м предлагал Северной Корее помощь в борьбе с коронавирусом.

Никаких конкретных результатов такие дипломатические усилия не принесли — осенью 2024 года Ким Чен Ын вновь обвинил США в росте напряженности и провокациях на Корейском полуострове.