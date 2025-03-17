Белый дом заявил о близком мире на Украине

Белый дом допустил заключение скорого мира на Украине

Фото: РИА «Новости»

Администрация президента США Джо Байдена допустила скорое завершение украинского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе Белого дома указали, что американские власти считают мир на Украине в «десяти ярдах» от заключения. В США полагают, что эта цель еще никогда не была так близка.

Предполагается, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта проведут телефонный разговор.

При этом 17 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент никаких наметок по поводу возможной встречи глав двух государств нет. Чиновник отмечал — сейчас Москва и Вашингтон идут путем реанимации двусторонних отношений.

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