Белый дом заявил о близком мире на Украине

В пресс-службе Белого дома указали, что американские власти считают мир на Украине в «десяти ярдах» от заключения. В США полагают, что эта цель еще никогда не была так близка.

Предполагается, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта проведут телефонный разговор.

При этом 17 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент никаких наметок по поводу возможной встречи глав двух государств нет. Чиновник отмечал — сейчас Москва и Вашингтон идут путем реанимации двусторонних отношений.