Белый дом заявил о близком мире на Украине

Администрация президента США Джо Байдена допустила скорое завершение украинского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».
В пресс-службе Белого дома указали, что американские власти считают мир на Украине в «десяти ярдах» от заключения. В США полагают, что эта цель еще никогда не была так близка.
Предполагается, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта проведут телефонный разговор.
При этом 17 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент никаких наметок по поводу возможной встречи глав двух государств нет. Чиновник отмечал — сейчас Москва и Вашингтон идут путем реанимации двусторонних отношений.
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности
Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке
ЦАХАЛ возобновил бои с ХАМАС в секторе Газа
Роспотребнадзор обеспечит эпидбезопасность на праздновании Дня Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте