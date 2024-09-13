США захотели применить свой украинский военный опыт в еще одном регионе мира

Проверенный на Украине военный опыт США пытаются перенести в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Такое заявление сделал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на Сяншаньском форуме. Его процитировал ТАСС .

Он отметил, что для России особое значение имеет ситуация на Украине. Представители РФ на различных форумах в Азиатско-Тихоокеанском регионе подробно рассказывают партнерам о причинах этого конфликта. Эта информация важна для АТР, в котором США пытаются создать аналогичные украинскому кризисы.

«Их опыт, апробированный в свое время на Украине, с небольшими изменениями сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, страны Запада создают в АТР военные альянсы наподобие НАТО, прикрываясь предлогами «формирования свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Их цель — провоцировать гонку вооружений, делить страны и регионы по блокам и готовить крупномасштабные войны по украинским лекалам, заключил Фомин.