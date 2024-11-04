США захотели поставить под удар сразу несколько отраслей промышленности стран ЕС

РИА «Новости»: санкции против титана и палладия из РФ сильно ударят по 3 странам

Соединенные Штаты давят на Европу ради новых антироссийских санкций. Уж очень американским властям хочется запретить палладий и титан из РФ. К чему могут привести подобные ограничительные меры, объяснили опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Известно, что Россия на треть обеспечивала титаном американскую компанию Boeing, почти на 50% — европейскую Airbus, а Embraer из Бразилии — практически на все 100%.

В минувшем году поставки в Штаты упали в пять раз, однако Европа продолжила импорт на достаточно высоком уровне, отметил в беседе с агентством генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

По оценке завкафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой, в случае введения санкции прежде всего ударят по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании. Речь идет об авиастроении, автомобильной и космической отраслях.

Если Лондон может заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то у Германии и Франции ситуация иная — эти страны будут вынуждены искать других поставщиков. И они будут более дорогими, добавила Сазонова.

Доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД Петр Чувахин отдельно отметил сложность замены палладия. Он поступает в ЕС главным образом именно из России.

Запреты обернутся острым дефицитом сырья для каталитических нейтрализаторов, предупредил эксперт.