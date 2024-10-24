США предложили G7 ввести эмбарго на палладий и титан из России

Bloomberg: США просят G7 ввести санкции на российские палладий и титан

Администрация США попросила страны G7 рассмотреть введение санкций в отношении российских титана и палладия. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника издания, Соединенные Штаты хотят использовать данную инициативу для дальнейшего санкционного давления на экономику России.

В публикации также отметили, что европейская промышленность зависит от российского импорта упомянутых металлов, поэтому инициатива США станет настоящим испытанием для стран — участниц G7.

Палладий является ключевым компонентом для компьютерных чипов и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, а титан используют в производстве самолетов.

Министр финансов США Джанет Йеллен накануне заявила, что на следующей неделе планируется ужесточение антироссийских санкций. В этот раз ограничения коснутся третьих стран, снабжающих армию России критически важными материалами.