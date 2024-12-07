США захотели обезопасить американские компании от судебных исков из России

Сенат США рассмотрит выдвинутый республиканцем Уэсли Хантом законопроект, запрещающий подавать иски на американских граждан или компании в связи с неисполнением ими контракта. Документ разместили на официальном сайте конгресса.

Законопроект получил название «О защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года». Судя по документу, с резидентов США снимают любую ответственность за невыполнение условий контрактов, обусловленное антироссийскими санкциями.

Иностранные граждане и компании не смогут получить компенсацию ущерба от американцев за действия, «прямо или косвенно связанные с попытками граждан США добросовестно выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями».

Очередные антироссийские санкции не смогли согласовать в Евросоюзе из-за позиции Латвии и Литвы. Эти страны отказались поддержать 15-й пакет рестрикций, потому что он разрешает западным фирмам продолжать работать в России.