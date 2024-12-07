Новый пакет антироссийских санкций не согласовали в ЕС

Politico: в ЕС не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за Латвии и Литвы

В Евросоюзе на заседании 6 декабря не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Литвы и Латвии. Об этом сообщило издание Politico .

По информации источника, прибалтийские страны не согласились с продлением действий юридических оговорок, позволяющих иностранных фирмам продолжать работу в России, несмотря на принятые ограничительные меры.

«В пятницу переговорщики в ЕС не согласовали новые ограничения на нефтяные танкеры и компании. Задержка произошла из-за Литвы и Латвии, которые отказались поддержать 15-й пакет рестрикций, потому что он позволял западным фирмам продолжать работать в России», — сообщили журналисты.

В рамках нового санкционного пакета в ЕС намерены увеличить до 75 число танкеров, против которых введут ограничительные меры.

Ранее ЦБ подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля.