США захотели начать переговоры с Россией и Китаем о ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о необходимости ядерного разоружения и выразил надежду на переговоры с Россией по этому поводу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, запись которого показал телеканал ABC News .

«Будет замечательно, если от ядерного оружия откажутся все», — заявил американский лидер, напомнив, что мощность такого вооружения «безумна».

Он отметил, что сейчас что у России и США ядерного оружия намного больше, чем у других. Но в течение нескольких лет у Китая, по его словам, будет примерно столько же. Поэтому он выразил надежду на начало переговоров ядерных держав в этом отношении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего ЕС. При этом он уточнил, что в любом случае решение «останется за президентом республики».