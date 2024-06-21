США задумались о диалоге с Россией по ЯО из-за отставания в гонке вооружений

Политолог Дудаков: РФ не будет обсуждать с США тему ЯО без привязки к Украине

В США заявили, что готовы обсуждать с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине. Политолог и американист Малек Дудаков в беседе с 360.ru отметил, что вероятность согласия российской стороны на такой диалог крайне мала.

«На текущий момент, думаю, что российская сторона не заинтересована в каком-то диалоге по стратегическим вооружениям с США. Потому что, как мы видим, ситуация на Украине напрямую угрожает стратегическим интересам России», — отметил он.

Дудаков напомнил, что ВСУ пытались атаковать объекты, связанные с ядерной безопасностью РФ. В том числе поэтому без учета украинской тематики какой-либо диалог с американцами невозможен — и об этом не раз говорили официальные лица России.

«Американцы пытаются такой диалог навязать по понятным причинам, потому что отстают в нынешней гонке стратегических вооружений: у [них] до сих пор нет гиперзвуковых ракет, очень большие проблемы со своей ядерной триадой, особенно с ее наземной частью», — заметил собеседник 360.ru.

Аналогично ситуация в США складывается и с подводными лодками. Хотя США всегда славились сильным флотом субмарин, сказал Дудаков, сейчас именно России удается производить и спускать на воду подлодки последнего поколения.

«Поэтому я сильно сомневаюсь в том, что этот самый диалог к чему-то приведет», — заключил политолог.

В Совете национальной безопасности США заявили, что никогда не связывали обсуждение ядерного вопроса с происходящими на Украине событиями. В ведомстве также указали на готовность американской стороны прийти к формату соглашения, которое станет заменой ДСНВ.