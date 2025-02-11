США задумали ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает введение санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщило издание Washington Mail.

«Администрация <…> Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — отметили в публикации.

Авторы статьи связали возможные санкции с беспокойством США о том, что Труханов был замешан в работе криминальной группировки из Одессы. Также мэр владеет акциями в четырех оффшорных компаниях в британских «налоговых гаванях».

По мнению анонимных дипломатических источников, американские санкции против Труханова негативно повлияют на его политическое будущее и дальнейшее сотрудничество Одессы с европейскими партнерами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Россия не пойдет на переговоры по Украине, то он возможно ужесточит санкции в нефтяном секторе. По словам американского лидера, Киеву и Москве придется пойти на уступки.