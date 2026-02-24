США задержали находящийся под санкциями танкер Bertha

Американские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера, который находится под санкциями США. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X .

Корабль остановили 24 февраля в международных водах Индийского океана.

«Ночью американские силы без инцидентов провели осмотр, морской перехват и высадку на судно Bertha в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США», — указали в ведомстве.

В Пентагоне заявили, что танкер пытался уйти от преследования и действовал в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне.

Ранее в Евросоюзе заявили о стремлении получить разрешение на досмотр судов в открытом море. Дипломаты считают, что фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих российскую нефть.