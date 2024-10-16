США задействовали в учениях российский вертолет

Вертолет Ми-17 российского производства задействовали в учениях американских военных, рассказали РИА «Новости» представители командования специальных операций армии страны. Там добавили, что не могут сообщить о мероприятии больше подробностей.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», — отметили собеседники агентства.

В Европе начались учения НАТО Steadfast Noon. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эти мероприятия нарушают договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт добавил, что натовские военные будут отрабатывать возможные удары по России.