США задействовали в учениях российский вертолет

Вертолет Ми-17 российского производства задействовали в учениях американских военных, рассказали РИА «Новости» представители командования специальных операций армии страны. Там добавили, что не могут сообщить о мероприятии больше подробностей.
«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», — отметили собеседники агентства.
В Европе начались учения НАТО Steadfast Noon. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эти мероприятия нарушают договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт добавил, что натовские военные будут отрабатывать возможные удары по России.
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