США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на июньский саммит НАТО

США выступили против приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне. Об этом сообщило итальянское агентство Ansa.

«Почти все союзники США выразили им свои недоумения по поводу этого решения», — сообщил источник.

Саммит НАТО состоится в Здании конгрессов в Гааге 24-25 июня. Как сообщал МИД Нидерландов, всего на саммите альянса ожидаются порядка 45 глав государств и правительств, 45 министров обороны и иностранных дел и обороны, а также свыше шести тысяч членов делегаций.

На данный момент заявки на участие отправили лишь четырем азиатским партнерам НАТО: Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии.

Журналисты добавили, что вопрос участия Украины в мероприятии также поднимут на неформальной встрече глав МИД страны НАТО в Анталье.

Ранее НАТО опроверг вступление Украины в альянс по условиям мирного договора.