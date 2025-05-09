В НАТО не давали киевским властям обещания о членстве Украины как части гарантий безопасности в случае мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Брюсселе.

«НАТО обещал Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — сказал он.

Рютте добавил, что вступление Украины в альянс является вопросом на более долгосрочную перспективу.

Ранее в Словакии предупредили о мировой войне из-за отправки войск НАТО на помощь киевскому режиму. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар выразил надежду на возобладание здравого смысла в Европе.