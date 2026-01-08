США вышли из Зеленого климатического фонда ООН

Соединенные Штаты больше не состоят в Зеленом климатическом фонде ООН. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Меморандум о выходе из структуры подписал президент США Дональд Трамп. Всего страна покинет 66 международных организаций.

Согласно документу, Белый дом решил прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН.

«Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно», — подчеркнули в пресс-службе американского ведомства.

Ранее американская сторона покинула совместный с украинским НТЦ проект по исследованию химоружия. США перестанут выделять республике деньги на изучение этой сферы.

По информации Минобороны, Украинский научно-технический центр исследовал биологическое оружие на гранты Пентагона.