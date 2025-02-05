США вышли из Совета по правам человека при ООН

Трамп подписал указ о выходе США из Совета по правам человека при ООН

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Издание отметило, что США уже выходили из СПЧ в первый президентский срок Трампа.

Также, по мнению авторов статьи, Вашингтон скорее всего юридически закрепляет фактическое отсутствие финансирования БАПОР со стороны США, которое уже давно не осуществляется. Однако тексты приказов пока не опубликовали и точные формулировки неизвестны.

Одновременно с этим указом Трамп подписал приказ о возобновлении действия максимальных мер давления на Иран. Подписывая документ, глава США сказал, что он подписывает указ скрепя сердце и выразил надежду, что пользоваться этими мерами не придется «слишком часто».