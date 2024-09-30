США выделят 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить сотни миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку», — говорится в заявлении американского лидера.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в 2022 году после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала должность спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси и расценил его как поддержку американскими властями тайваньского сепаратизма.

Ранее КНР ввела санкции против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под ограничения попали шесть организаций, в том числе Maritime Tactical Systems и Anduril Industries.