США выделят 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить сотни миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку», — говорится в заявлении американского лидера.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в 2022 году после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала должность спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси и расценил его как поддержку американскими властями тайваньского сепаратизма.
Ранее КНР ввела санкции против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под ограничения попали шесть организаций, в том числе Maritime Tactical Systems и Anduril Industries.
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