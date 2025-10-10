США выделением денег по Украине сведут на нет переговоры с Россией

Двухпартийный законопроект в США о военной политике на сумму 925 миллиардов долларов, в рамках которого страна выделяет 500 миллионов долларов Незалежной, обнулит переговоры по Украине. Об этом «Царьграду» заявил политолог Данила Гуреев.

«В США утверждается бюджет, также подразумевающий большие выплаты Украине. Поддержат ли его американские сенаторы? Уже поддержали. Подпишет ли его Дональд Трамп? Обязательно подпишет», — считает он.

Издание напомнило, что при необходимом минимуме в 60 голосов законопроект получил поддержку 77 сенаторов.

Документ доработают, а затем направят на подписание президенту США. Он предполагает продление выделения финансовой помощи Украине до 2028 года.

Ранее Трамп в очередной раз пообещал усилить давление на Россию ради сделки по Украине. Также он пообещал не снижать численность американского контингента в Европе.