США ввели вторичные санкции против 11 иранцев и ограничения для 13 организаций

Уже включенные в санкционный список США 11 граждан Ирана подпали под вторичные ограничения. Это следует из публикации на сайте Минфина США .

Судя по размещенным данным, расширенные ограничения коснулись граждан Ирана, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, нефтяной компанией Tejarat Hermes Energy Qeshm, Вооруженными силами Ирана, а также аятоллой Али Хаменеи.

В списке подпавших под санкции 13 организаций оказались компании из Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапура и Великобритании, а также иранская тюрьма Фардис.

Угрожавший нанести удар по Ирану за убийства протестующих президент США Дональд Трамп отметил свое решение в последний момент. Об этом сообщил израильский аналитик Амир Бохбот.

По его словам, американский лидер объявил, что одобрит только удар, который гарантированно свергнет иранский режим. После этого поднятые в воздух авианосцы вернулись на базу в Катаре.