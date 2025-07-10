США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН

Белый дом ввел санкции в отношении спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом в соцсети X заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Американское правительство наложило ограничения на представителя Совета ООН в связи с ее «незаконными и постыдными» попытками спровоцировать Международный уголовный суд на действия против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля.

Рубио добавил, что Белый дом продолжит поддерживать израильское руководство и не будет терпеть «политическую и экономическую войну», направленную против страны и ее союзников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал американскому президенту Дональду Трампу текст обращения для номинации на Нобелевскую премию мира. Он выразил уверенность, что глава Белого дома заслужил награду за свои миротворческие инициативы. Президент США в ответ отметил, что не знал о номинации.