США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

Соединенные Штаты внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в список подсанкционных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

«Следующее лицо добавили в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — указали в ведомстве.

Прокурор МУС, у которого гражданство Великобритании, стал одним из первых, кого коснулись рестрикции новой администрации США.

Официальный указ о санкциях президент Дональд Трамп подписал 6 февраля. По документу, Международный уголовный суд обвинили в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в том числе и Израиля

МУС злоупотребил своей властью выдачей необоснованных ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, писали «Известия».

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд уже приготовился к закрытию после введения санкций США.