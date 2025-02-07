Трамп ввел санкции против МУС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Согласно указу, МУС обвиняется в незаконных и необоснованных действиях, направленных против США и Израиля.

«МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников», — следует из документа.

Международный уголовный суд еще больше злоупотребил своей властью выдачей необоснованных ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Помимо прочего, МУС не имеет юрисдикции в отношении Израиля и США, так как ни одно из государств не является стороной Римского статута или членом суда. Трамп своим указом ввел финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд уже приготовился к «худшему сценарию» с введением санкций США.