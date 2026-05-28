США ввели санкции против иранского управления в Ормузском проливе

Иранское управление по контролю судоходства в Ормузском проливе попало под американские санкции. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами минфина США ( OFAC ).

В ведомстве уточнили, что в список особо обозначенных граждан и заблокированных юридических лиц добавили управление пролива Персидского залива. Речь идет о структуре, созданной Ираном для наблюдения за проходом судов в стратегически важном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив. По его словам, проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать.