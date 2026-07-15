США ввели санкции против двух россиян и одной российской компании

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против двух граждан России и одной российской компании. Поводом для этого послужила борьба с терроризмом, указали в пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами ведомства.

Рестрикции ввели в отношении россиян Вадима Дружбина и Марии Селиной. Также под ограничения подпали гражданка Италии и гражданин Ирана.

Помимо этого, санкции наложили на компанию Avratek, базирующуюся на российской территории, и на две компании в Иране и Нигерии.

Ранее в Кремле заявили, что проследят за словами американского президента Дональда Трампа о возможности введения новых антироссийских санкций.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития событий.