Кремль проследит за словами Трампа о санкциях

Россия внимательно слушает и анализирует прозвучавшие в Соединенных Штатах заявления о возможности введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили «Ведомости».

«Мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций», — сказал он.

Песков добавил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития событий.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп решил поддержать законопроект об ужесточении санкций против России.

Если документ одобрит конгресс, администрация президента США сможет вводить пошлины против государств, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары.