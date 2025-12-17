США ввели полный запрет на въезд для граждан семи стран с 1 января

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении полного запрета на въезд для граждан семи государств с 1 января 2026 года. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«Вводятся полные ограничения и запреты на въезд для граждан еще пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии», — говорится в заявлении.

Под полный запрет также попали Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали частичные ограничения.

В заявлении пояснили, что введенные указом ограничения необходимы, чтобы предотвратить въезд в страну иностранных граждан, о которых у США недостаточно информации для оценки связанных с ними рисков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве преступную группу, незаконно легализовавшую в России 53 197 иностранных граждан. Одним из ее организаторов оказался уроженец Одессы с паспортами Украины и Болгарии.