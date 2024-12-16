Российская авиакомпания подпала под европейские санкции
ЕС ввел санкции против российской авиакомпании Utair
Европейский союз включил российскую авиакомпанию Utair в 15-й пакет санкционных ограничений против России. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
Авторы рестрикций отметили, что Utair якобы поддержала действия, угрожающие независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Под ограничения также попал частный перевозчик ООО Leading Charter Technologies, которого обвинили в обходе европейских санкций.
В понедельник, 16 декабря, Евросоюз принял 15-й пакет ограничительных мер против России. В обновленный список рестрикций вошли 84 юридических и физических лица, в том числе из Северной Кореи и Китая. В совете сообщества объяснили, что санкции стали «частью ответа для ослабления военной машины России».
Новые ограничения затронули в том числе топ-менеджеров компаний по перевозке топлива, оборонных и энергетических предприятий.