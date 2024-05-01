США ввели новые антироссийские санкции | 360°

Мир 01 мая 2024, 20:46 США ввели новые антироссийские санкции Минфин США ввел новые санкции против российских физлиц и компаний Freepik

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Соединенные Штаты расширили список антироссийских санкций. В него вошли десятки физлиц, авиакомпания «Победа» и 16 морских судов, сообщил Минфин США.

Новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса России и поддерживающих его структур. По мнению американского Минфина, вошедшие в список физические и юридические лица помогают ВС России, предоставляя им технологии и оборудование из третьих стран.

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Рестрикции также затронули российские проекты в энергетическом и горнорудном секторе. В санкционный список попали около 100 лиц, из них 37 физлиц. Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат разрушать цепочки военных поставок России.

Ранее сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. Инициативу поддержали единогласно. Законопроект направили на подписание президенту Джо Байдену.