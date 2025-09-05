США введут санкции против стран, удерживающих американцев

Администрация президента США Дональда Трампа работает над указом, который создаст механизм наказания для стран, задерживающих или берущих в заложники американцев. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебный документ.

Вводимая мера должна дать Вашингтону дополнительные инструменты для реагирования в подобных случаях, в том числе возможность ограничивать использование паспортов для поездок в определенные страны.

По данным телеканала, механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и предоставит Госдепартаменту право наказывать страны, которые используют граждан Америки в качестве политического рычага.

В документе также отмечается, что вопрос имеет большое значение для администрации, а отказ от подобных полномочий, как считают в Белом доме, создает угрозы для безопасности США.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявил о намерении добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством — спонсором терроризма.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.