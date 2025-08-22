Сенатор Грэм не оставил попыток наделить Россию статусом спонсора терроризма

Признание России страной-спонсором терроризма затруднит экономическое сотрудничество с ней. Сенатор Линдси Грэм* заявил в соцсети X, что предложит наделить ее этим статусом.

«Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей», — заявил политик.

Он заявил, что этот статус осложнит ведение бизнеса с Россией. Законопроект внесли в конгресс в 2022 году. Бывший президент США Джо Байден заявил, что не поддержал идею.

Полномочиями объявить какую-либо страну спонсором терроризма обладает Госдеп. Представитель ведомства Джим О’Брайен предупреждал, что внесение России в этот список плохо скажется на зерновой сделке.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.