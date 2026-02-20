«Позор». Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по торговым пошлинам

Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда США об отмене импортных пошлин. Об этом сообщил телеканал CNN .

«По словам двух источников, знакомых с его высказываниями, президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившее введенные им пошлины, позором», — указали в публикации.

По словам одного из присутствующих, американский лидер сообщил собравшимся, что у него есть запасной план.

Решение об отмене пошлин было принято Верховным судом в пятницу. Судьи указали на то, что лидер страны должен указать на явное разрешение конгресса, чтобы оправдать свое экстраординарное заявление о полномочиях по введению тарифов.