«Позор». Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по торговым пошлинам
Трамп назвал позором решение Верховного суда США об отмене его пошлин
Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда США об отмене импортных пошлин. Об этом сообщил телеканал CNN.
«По словам двух источников, знакомых с его высказываниями, президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившее введенные им пошлины, позором», — указали в публикации.
По словам одного из присутствующих, американский лидер сообщил собравшимся, что у него есть запасной план.
Решение об отмене пошлин было принято Верховным судом в пятницу. Судьи указали на то, что лидер страны должен указать на явное разрешение конгресса, чтобы оправдать свое экстраординарное заявление о полномочиях по введению тарифов.