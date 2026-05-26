Иран пригрозил США нефтью по $200 за баррель

Соединенным Штатам следует приготовиться к тому, что нефть будет стоить по 200 долларов за баррель. Об этом в соцсети X заявил официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари.

Он прокомментировал удары США по югу Исламской республики.

«Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по $200», — подчеркнул представитель штаба.

Зольфагари уточнил, что о соглашении не может быть речи, пока американская сторона не прекратит «военные авантюры».

Ранее США атаковали Иран в целях самообороны для защиты солдат. Военные ударили по ракетным стартовым позициям и боевым катерам, взрывы прогремели в районе Ормузского пролива.