Лавров сделал заявление о преодолении США лимитов ДСНВ

Лавров: мораторий на преодоление лимитов СНВ сохраняется, пока его соблюдают США

Мораторий на преодоление лимитов по ДСНВ сохраняется до тех пор, пока его соблюдают США. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что Россию безосновательно обвиняют в деградации сферы стратегической стабильности, хотя это США оставили инициативу президента Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении заложенных в ДСНВ ограничений без ответа.

«Исходим из того, что мораторий с нашей стороны, который объявил президент, сохраняется, но до тех пор, пока США не будут превышать упомянутые лимиты», — подчеркнул Лавров.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что руководство США не намеренно заключать с Россией новый договор о стратегических наступательных вооружениях вместо истекшего ДСНВ. Он призвал американскую сторону к честности.