Из-за отказа от российской нефти Польша потеряла 14,7 миллиарда евро, переплатив за топливо на фоне санкций Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поставки нефти из России морским транспортом прекратились в декабре 2022 года, с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Из-за ограничений на рынке возник шок, и цены на топливо понялись.

В 2021 году Польша приобретала нефть по 54,1 евро за баррель, а в 2025 цена составила уже 62,1 евро. В связи с этим затраты на топливо резко увеличились. До санкций импортеры ввезли нефти на 9,6 миллиарда евро, а 2025 году — на 12 миллиардов евро.

Совокупно за 2022–2024 годы польское руководство переплатило 13,1 миллиарда евро. Всего для стран Евросоюза упущенная выгода с начала введения санкций против России составила 282,6 миллиарда евро.

Ранее сенатор Алексей Пушков рассказал, что Белый дом сделал все возможное, чтобы снизить эффективность своих антироссийских санкций. Он напомнил, что транзит топлива через Ормузский пролив прекратился.