США временно допустят иностранные суда к перевозке топлива внутри страны

Администрация президента США подготовит временное разрешение на допуск иностранных судов к перевозке нефти, топлива, а также сельскохозяйственных ресурсов между своими портами. С таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт .

Она пояснила, что шаг направлен на снижение цен на энергоносители, которые затронули внутренний рынок США из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива.

«Белый дом рассматривает возможность временной приостановки действия закона Джонса, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки жизненно важных энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в порты США», — заявила Левитт.

Представитель Белого дома подчеркнула, что окончательное решение администрация еще не приняла.

Агентство Bloomberg пояснило, что речь идет о простановке закона 1920 года, требующего, чтобы топливо и энергоносители между портами США перевозили только отечественные корабли с американским экипажем.

Таких судов у США недостаточно, они дорогие в обслуживании. В результате перевозка нефти из Техаса в Нью-Йорк или Калифорнию обходится в три раза дороже, чем на иностранных танкерах. В итоге возникает дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке.

Министр энергетики США Крис Райт в четверг, 12 марта, заявил, что президент Дональд Трамп озаботился ростом цен на топливо внутри страны. По его словам, глава государства поручил принять необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего подорожания бензина.