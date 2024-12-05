США и НАТО получили данные о секретном российском оружии

TWZ: слежка США и НАТО за пуском «Циркона» помогла получить новые разведданные

США и НАТО вели наблюдение за учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, во время которых военные запустили ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщил обозреватель американского журнала TWZ Томас Ньюдик.

«Различные силы США и НАТО внимательно следили за этими учениями и, вероятно, могли получить много новых разведданных о „Цирконе“ и других российских системах», — предположил журналист.

По словам Ньюдика, показанная ракета «Циркон» напоминает демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly. Также он пришел к выводу, что у «Циркона» и ракеты «Оникс» схожие размеры и общая пусковая установка.

Российские военные в рамках учений провели пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. Минобороны опубликовало видео ракетных пусков, впервые детально показав «Циркон». По данным ведомства, запущенные ракеты успешно поразили учебные цели.