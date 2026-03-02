Германия захотела воевать с США и Израилем против Ирана

Германия ведет с Белым домом переговоры о возможности присоединения к военной операции против Ирана, которую проводят Соединенные Штаты и Израиль. Об этом сообщило GLZRadio .

По его данным, немецкая сторона может оказать военную поддержку или принять непосредственное участие в конфликте.

Утром 2 марта глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk исключил возможность присоединения страны к операции США и ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

«Если у нас нет намерения участвовать, то мы не будем в этом участвовать», — отметил он.

Министр прокомментировал совместное заявление Германии, Франции и Великобритании. В документе государства подтвердили, что примут при необходимости «оборонительные меры» в ответ на атаки Ирана.

«Для нас это означает лишь то, что наши солдаты бундесвера будут защищаться в случае нападения», — уточнил Вадефуль.

По его словам, никаких дальнейших «мер, выходящих за рамки этого», не планируется.

Ранее газета The Washington Post обратила внимание на обеспокоенность Европы из-за ситуации на Ближнем Востоке. США не стали предупреждать своих союзников о дальнейших планах.