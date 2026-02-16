США впервые перебросили микрореактор с помощью самолета

Американские ВВС впервые использовали военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, чтобы перебросить малый модульный атомный реактор Ward 250. Об этом сообщило издание TWZ .

Микрореактор по воздуху проделал путь из Калифорнии в Юту за час. Чтобы обезопасить груз, его заключили в плексигласовый корпус.

Переброску прошла в рамках проекта Белого дома по развертыванию атомной энергетики на всей территории страны.

Ранее и. о. госсекретаря Нидерландов по обороне Гийс Туйнман сравнил американский истребитель пятого поколения F-35 с айфоном. Он объяснил, что самолет, как и телефон, имеет серьезную уязвимость — его легко взломать.