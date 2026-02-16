Министр обороны Нидерландов сравнил F-35 с айфоном. И это вовсе не комплимент

Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать так же, как iPhone

Американский истребитель пятого поколения F-35 можно взломать так же, как iPhone. Об этом заявил исполняющий обязанности госсекретаря Нидерландов по обороне Гийс Туйнман.

Так он ответил на вопрос: что бы было, если бы США не выпустили обновление самолетного оборудования.

В конце прошлого года газета The New York Times сообщила, что американская разведка опасается утечки передовых военных технологий, связанных с производством F-35. Такое может произойти, если США продадут истребители Саудовской Аравии, у которой, в свою очередь, секреты может выведать Китай — через шпионаж или прямое сотрудничество.

Не исключено, что сделка ослабит позиции Израиля на Ближнем Востоке, поскольку пока такие самолеты есть только у него.