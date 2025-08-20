Впервые после пятидневной войны августа 2008 года США отказались присоединиться к заявлению ряда стран Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Документ подписали Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция, однако США среди них не оказалось. Подписанты вновь назвали присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии «незаконной оккупацией», провели параллели со спецоперацией на Украине и подтвердили поддержку суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.

В Грузии расценили шаг США как сигнал в адрес местных властей. Оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в провале внешней политики и «разрушении отношений с главным стратегическим союзником». По словам представителей оппозиции, отказ Вашингтона стал ответом на антииамериканскую риторику, звучавшую со стороны грузинских властей в последние годы.

Отношения между Тбилиси и Вашингтоном обострились после парламентских выборов 2024 года, которые сопровождались протестами и обвинениями во фальсификациях. США ввели санкции против ряда чиновников и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также заморозили хартию стратегического сотрудничества с Грузией.

Тем временем Москва выразила удовлетворение нынешней внешнеполитической линией Грузии. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский похвалил власти в Тбилиси за «стремление к нормализации отношений», отметив рост товарооборота и турпотока. Он подчеркнул, что Россия не намерена отзывать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и продолжает настаивать на подписании Грузией договоров о неприменении силы с Цхинвалом и Сухумом.

В начале августа в Музее ПВО в Балашихе прошла патриотическая встреча «Успех в единстве поколений». Ее посвятили началу операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.