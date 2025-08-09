Лекция о Пятидневной войне прошла в Балашихе

В Музее ПВО микрорайона Заря в Балашихе прошла патриотическая встреча «Успех в единстве поколений». Ее посвятили началу операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Участниками стали ветераны, волонтеры и активные жители Балашихи.

Встречу открыла депутат городского Совета Балашихи Светлана Тананова.

«Наш город — это не просто территория, а история, традиции и наше общее будущее. Успех России — в том, что мы умеем объединяться, передавая из поколения в поколение мудрость, опыт и любовь к Родине. Мы гордимся военными династиями и трудовыми коллективами, которые вносят свой вклад в развитие Балашихи, и, конечно, теми, кто защищает нашу страну сегодня в зоне СВО», — отметила Светлана Тананова.

Старший научный сотрудник Музея ПВО Василий Георгиади рассказал участникам о причинах и ходе событий августа 2008 года, обозначив конфликт как часть глобальной геополитической напряженности. Он подробно описал ход операции, ее итоги и последствия, подчеркивая важность памяти об этих событиях.

«Эти события стали важной вехой в истории России. Мы обязаны помнить, к чему приводит игнорирование международного права и как важно укреплять единство внутри страны. Передача патриотических ценностей — основа нашей устойчивости», — подчеркнул Василий Георгиади.

Эмоциональное выступление прозвучало от волонтера и жительницы микрорайона Заря Евгении Колуновой, которая рассказала о гуманитарной поддержке участников СВО.

Ветеран боевых действий Валерий Савин также поделился своими переживаниями и личными историями.

«Каждое письмо, рисунок или теплая вещь из дома — это поддержка, которая дает нам силы. Именно в такие моменты особенно остро ощущается, что за твоей спиной — народ, город, семья. Единство поколений — это не просто слова, это опора, которую мы чувствуем на передовой», — отметил Валерий Савин.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Благодарностями Главы Балашихи были отмечены жители за активное участие в гуманитарной помощи и вклад в развитие города.