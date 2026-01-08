Миграционная служба застрелила женщину и спровоцировала протесты в США

Агенты миграционной службы США застрелили женщину в Миннеаполисе, чем вызвали скандал. Горожане выходят на улицы и жгут американские флаги. Об этом сообщили в эфире телеканала Fox News .

Женщина перегородила дорогу своим автомобилем в знак протеста против депортации. По версии ICE, женщина пыталась переехать одного из агентов. Американские СМИ пишут, что она лишь хотела объехать сотрудника.

В соцсети появились призывы к восстанию против президента Дональда Трампа и его «фашистского режима». Жители Миннеаполиса выходят на улицы. Протестующие жгут американские флаги, прогоняют силовиков и агентов миграционной службы и забрасывают их автомобили снежками.

В конце декабря Трамп заявил, что уровень преступности в стране достиг рекордно низкого показателя, а занятость находится на историческом максимуме. Он объяснил это успешной миграционной политикой на южной границе.