США вновь направили самолет в Венесуэлу

В Каракас прибыла первая делегация американских дипломатов после военной операции Вашингтона для оценки восстановления работы посольства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

Самолет Государственного департамента США с сотрудниками прибыл в венесуэльскую столицу сегодня. Официальной целью визита, по данным издания, стала оценка возможности возобновления деятельности дипмиссии, закрытой в 2019 году.

В делегацию вошли сотрудники американского подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в этой стране Джон Макнамара. Венесуэла тем временем официально заявила о готовности восстановить дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он планирует заработать миллиарды долларов на продаже венесуэльской нефти. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут присутствовать в Венесуэле до тех пор, пока ситуация в стране не будет приведена в порядок.