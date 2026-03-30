США в операции против Ирана применили новую ракету

NYT: США применили новейшую ракету PrSM для удара по школе в Ламерде

США впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности PrSM в начале операции против Ирана. Ракета поразила спортивный зал и школу в городе Ламард на юге страны. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на военных экспертов и анализ изображений с места удара.

Атака произошла 28 февраля. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о гибели 20 человек в спортзале. Ракета взорвалась над целью, разбрасывая вольфрамовые осколки, отметили авторы публикации.

«Видео, где запечатлен один из ударов в зоне жилой застройки на расстоянии около 900 футов (274 метра — ред.) от спортзала и школы, показывает оружие в полете с характерным силуэтом, совпадающим с PrSM. Ракета превращается в большой огненный шар», — говорится в статье.

Ранее КСИР нанес удары ракетами и беспилотниками по трем американским базам: Виктория в Ираке, Арифджан в Кувейте и Эль-Хардж в Саудовской Аравии.