США в ООН впервые выступили против антироссийской поправки
США впервые проголосовали в ООН против антироссийской поправки. Речь о резолюции о борьбе с нацизмом, сообщило РИА «Новости».
«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности», — отметил представитель американских властей.
В российском МИД положительно оценили этот шаг Вашингтона.
До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что слова российского президента о совместной победе Москвы и Пекина над нацизмом стали для нее «чем-то новеньким».
Ранее Путин, выступая в преддверии визита в Китай, отметил, что именно народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой.