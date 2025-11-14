США впервые проголосовали в ООН против антироссийской поправки. Речь о резолюции о борьбе с нацизмом, сообщило РИА «Новости» .

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности», — отметил представитель американских властей.

В российском МИД положительно оценили этот шаг Вашингтона.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что слова российского президента о совместной победе Москвы и Пекина над нацизмом стали для нее «чем-то новеньким».

Ранее Путин, выступая в преддверии визита в Китай, отметил, что именно народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой.